10 ноября 2022, 00:37
Терапевт Жито посоветовал запивать лекарства исключительно водой
Терапевт Алексей Жито рассказал, что лекарства лучше всего запивать водой, иначе может нарушиться их действие. Об этом сообщило агентство «Москва 24».
По данным телеканала «Царьград», препараты на основе тетрациклина несовместимы с молоком. Железосодержащие лекарства нельзя запивать чаем. Для оральных контрацептивов не подходят соки, особенно содержащие грейпфрут. Обезболивающие таблетки не совместимы с газированными напитками.
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Жито заключил, что подобные ошибки ухудшают эффективность лекарств и даже могут нанести вред здоровью.
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