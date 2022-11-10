Здоровье 10 ноября 2022, 00:37 Терапевт Жито посоветовал запивать лекарства исключительно водой

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Терапевт Алексей Жито рассказал, что лекарства лучше всего запивать водой, иначе может нарушиться их действие. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным телеканала «Царьград», препараты на основе тетрациклина несовместимы с молоком. Железосодержащие лекарства нельзя запивать чаем. Для оральных контрацептивов не подходят соки, особенно содержащие грейпфрут. Обезболивающие таблетки не совместимы с газированными напитками.

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Жито заключил, что подобные ошибки ухудшают эффективность лекарств и даже могут нанести вред здоровью.

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