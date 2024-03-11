Здоровье 11 марта 2024, 13:55 Терапевт Жито: над горячей картошкой полезно дышать только при сильном насморке

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Народный способ лечения простуды — дышать над горячей картошкой — действительно может помочь, но лишь при сильном насморке. Об этом рассказал News.ru со ссылкой на терапевта Алексея Жито.

Он подчеркнул, что способ родился в те времена, когда препаратов не хватало, а лечить людей было нужно. Теплый воздух увлажняет слизистую и заставляет собственные белки работать лучше.

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«Мы чаще болеем зимой, потому что в это время слизистая носа иссыхает, и увлажнение посредством дыхания над горячей картошкой показано. Но при этом ни в коем случае этот способ не должен замещать основное лечение, — отметил терапевт.

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