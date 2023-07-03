Здоровье 03 июля 2023, 18:26 Терапевт Заславская рассказала, что мешки под глазами могут говорить о почечной недостаточности

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Если у человека регулярно появляются мешки под глазами, это может говорить о целом ряде заболеваний. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Рина Заславская.

«Почечная недостаточность, раз. Дефицит белковых субстанций в плазме крови. Сердечная недостаточность. Недостаточность сократительной функции левого желудочка, например. Сердечная недостаточность», — отметила врач.

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Также она добавила, что при нарушениях в работе щитовидки также могут наблюдаться отеки и одутловатость лица. Но при гипотиреозе симптом затрагивает еще и нижние конечности. Если мешки под глазами появляются все время, специалист посоветовала для начала сделать анализ крови и определить содержание белка.

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