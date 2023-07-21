Здоровье 21 июля 2023, 19:55 Терапевт Заславская рассказала, что дефицит витамина В12 провоцирует деменцию

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Крайне важно, чтобы в организме человека все было в балансе, потому что нехватка определенных витаминов может приводить к серьезным последствиям. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская.

В частности, при недостатке витаминов группы В12 нередко развивается серьезная анемия. Кроме того, возрастает риск деменции. Поэтому при первых ее проявлениях нужно проверить уровень витаминов.

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Врач отметила, что самым эффективным способом восполнить его являются внутривенные и внутримышечные инъекции.

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