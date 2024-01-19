Здоровье 19 января 2024, 12:18 Терапевт Зарема Тен: изменение цвета языка может сообщать о проблемах с органами ЖКТ

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Врач-терапевт Зарема Тен в беседе с изданием NEWS.ru порекомендовала россиянам, которые заметили у себя изменение цвета языка или кислый привкус во рту, обратиться к гастроэнтерологу. Дело в том, что эти два признака указывают на проблемы с органами ЖКТ.

Кислый привкус во рту может также говорить о проблемах с двенадцатиперстной кишкой, написал сайт kp.ru.

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Посетить лечащего доктора стоит и в том случае, если у человека появилась отечность языка и отпечатки зубов на его поверхности, добавила Тен.