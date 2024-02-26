26 февраля 2024, 15:41
Терапевт Заплавнова рассказала, что зевота может быть признаком эпилепсии или инсульта
Обычная зевота порой может быть признаком серьезного заболевания. Об этом News.ru рассказала терапевт Кристина Заплавнова.
Она объяснила, что зевота — это признак сонливости. Если она проявляется днем, то это может говорить о целом ряде опасных нарушений в работе организма.
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«Чрезмерную зевоту провоцируют: мигрень, рассеянный склероз, эпилепсия, инсульт и ЧМТ. Также зевота может быть симптомом поражения ствола головного мозга», — отметила врач.
Она добавила, что зевота должна тревожить, если она появляется на фоне других симптомов. Таких, как онемение, слабость в конечностях, перекос лица, поперхивание при глотании и головокружение.
Врачи
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