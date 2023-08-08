Здоровье 08 августа 2023, 12:28 Терапевт Воробьев: опасность ожогов от борщевика возникает лишь при воздействии солнечных лучей

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Борщевик может спровоцировать ожоги лишь при воздействии солнца на пораженные участки кожи. Об этом сообщил терапевт Павел Воробьев в беседе с «Царьградом».

По словам специалиста, в таких случаях растение представляет смертельную опасность для человека. Кроме того, не стоит собирать борщевик и употреблять его в каких-либо лечебных целях.

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Воробьев призвал россиян не заниматься самолечением травами и покупать сборы только в аптеках, сообщил сайт kp.ru.