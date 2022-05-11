Терапевт Водовозов рассказал, как защититься от смога лесных пожаров в городе

Смог от лесных пожаров, который распространяется в некоторых городах, негативно влияет на здоровье, может вызвать болезни легких и сосудистой системы. Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал «ФедералПресс», как защитить себя от смога.

Дома нужно плотно закрывать все окна, а если воздух все же проходит, лучше залатать щели — например, салфетками или тканью, которая должна быть влажной, чтобы выполнять функцию фильтра.

На улице лучше находиться поменьше, и надевать респиратор или хотя бы маску.

«Маска тоже может рассматриваться как вероятный возможный защитный барьер, при условии, что мы ей правильно будем пользоваться: носить не более двух часов, плотно закрывая нос и рот, окрашенным слоем наружу, который как раз является фильтром. После использования обрываем резинки, чтобы в маске не запутывались животные и птицы», — рассказал врач.