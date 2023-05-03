Здоровье 03 мая 2023, 13:38 Терапевт Водовозов объяснил, почему водке приписывают некие «чудесные» свойства Терапевт Водовозов: в свое время водка использовалась как обезболивающее

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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, почему некоторые люди до сих пор верят, что водка имеет некие «чудесные» свойства и может использоваться в качестве лекарства.

Раньше этот напиток действительно мог использоваться как обезболивающее, поскольку не было современных лекарственных препаратов, применяемых сейчас в медицине, или же они продавались по очень высоким ценам.

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«Аптечные препараты в XVII–XIX веках могли себе позволить только очень обеспеченные люди, а для других была водка. Поэтому в свое время она использовалась и как обезболивающее, и как антисептик, и как другие лекарства», — процитировало utro.ru токсиколога.

Врач предупредил, что водка не помогает при инфекционных заболеваниях, в том числе при ОРВИ. Во время болезни этот напиток, напротив, будет на стороне инфекции, а не человека, резюмировал Водовозов.