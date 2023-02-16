Здоровье 16 февраля 2023, 15:24 Терапевт Владимир Сибирский предупредил о холодовом ожоге легких из-за тренировок на морозе

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Тренировки на сильном морозе могут вызвать холодовой ожог легких. Об этом «Российской газете» рассказал врач-терапевт Владимир Сибирский.

По его словам, нагрузка рассчитывается в зависимости от ряда факторов, в том числе влажности, ветра и, конечно, температуры. Как добавила Pravda.Ru, на морозе от -20 градусов находится на улице долгое время нежелательно, тем более не стоит дополнительно нагружать организм тренировками.

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«Скажем, мне приходилось сталкиваться с полярниками, которые долго пребывали на открытом воздухе при низких температурах, и у них происходил холодовой ожог лёгких — функция лёгких серьезно нарушалась из-за длительной экспозиции холодному воздуху», — рассказал Владимир Сибирский.

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Однако прогулки в умеренном темпе на свежем воздухе не навредят организму. Но только при температуре до -10 градусов. Если на улице холоднее, лучше перенести тренировку внутрь.