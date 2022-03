Терапевт Томи Митчелл дала советы для продления молодости

Причиной преждевременного старения являются в первую очередь недостаток сна и чрезмерное потребление сахара, считает американский врач-терапевт Томи Митчелл. Мнением специалиста поделилось ИА Nation News со ссылкой на сайт Eat This, Not That.

По словам медика, большое количество сахара в рационе сильно ухудшает качество кожи. Сахар провоцирует появление ранних морщин и пигментных пятен.

«Сахар также повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем», — отмечает Митчелл.

Поэтому сахар и сладкое лучше убирать из рациона. Можно использовать заменители сахара, а привычные десерты заменить фруктами.

Вторая причина раннего старения — недостаточное количество сна. Взрослому человеку следует спать не менее семи-восьми часов в сутки. Конечно, на пользу организму также пойдут физические упражнения и правильное питание. Кроме того, медик рекомендует снизить влияние стресса, который пагубно сказывается на здоровье.