facebook_pixel
    11 марта 2022, 14:50

    Терапевт Томи Митчелл дала советы для продления молодости

    Полина Гребенщикова

    Причиной преждевременного старения являются в первую очередь недостаток сна и чрезмерное потребление сахара, считает американский врач-терапевт Томи Митчелл. Мнением специалиста поделилось ИА Nation News со ссылкой на сайт Eat This, Not That.

    Терапевт Томи Митчелл дала советы для продления молодости

    По словам медика, большое количество сахара в рационе сильно ухудшает качество кожи. Сахар провоцирует появление ранних морщин и пигментных пятен.

    «Сахар также повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем», — отмечает Митчелл.

    Поэтому сахар и сладкое лучше убирать из рациона. Можно использовать заменители сахара, а привычные десерты заменить фруктами.

    Вторая причина раннего старения — недостаточное количество сна. Взрослому человеку следует спать не менее семи-восьми часов в сутки. Конечно, на пользу организму также пойдут физические упражнения и правильное питание. Кроме того, медик рекомендует снизить влияние стресса, который пагубно сказывается на здоровье.