Здоровье 11 апреля 2023, 17:20 Терапевт Тимур Асанов рассказал, что стрессы усугубляют аллергию

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Весна и лето — традиционные периоды обострения аллергии, а постоянные стрессы усугубляют ее проявления. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов.

По его словам, с начала пандемии в 2020 году у людей повысился уровень стресса. И из-за этого аллергия, которая раньше казалась безобидной, теперь может проявляться более тяжело. И даже вызывать осложнение на почки, сердце и легкие. Также может развиться астма.

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«Хочется обратиться к людям: помогите облегчить нам работу. Следите за собой, постарайтесь не нервничать, успокойтесь, наладьте режим сна и больше гуляйте. Это самое простое и вместе с тем эффективное, что вы сейчас можете сделать для своего здоровья», — подчеркнул Тимур Асанов.

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