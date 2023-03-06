Здоровье 06 марта 2023, 23:00 Терапевт Тимощенко рассказала о диете, помогающей повысить упругость кожи Терапевт Тимощенко посоветовала средиземноморскую диету для повышения упругости кожи

Читать 360tv в

Средиземноморская диета способна значительно повысить упругость кожи. Таким мнением поделилась врач-терапевт Анастасия Тимощенко. Об этом сообщил LIFE.

Специалист пояснила, что такой вид диеты включает в себя высокий уровень клетчатки, витаминов, микроэлементов, а также продуктов с содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Такие вещества способны повышать упругость кожи.

Реклама

Однако некоторые продукты из рациона стоит исключить. Среди них — еда с высоким гликемическим индексом, большим содержанием жира и соли, написал RT.

Реклама