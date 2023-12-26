26 декабря 2023, 17:09
Терапевт Тимощенко рассказала, что в баню категорически нельзя ходить при любых инфекциях
Если человек болен, у него инфекционное заболевание, то поход в баню находится для него под категорическим запретом. Об этом рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко.
Она объяснила, что баня, хоть и является традиционной русской забавой, показана далеко не всем. Парной стоит избегать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также под запретом — и для людей с болезнями кожи, особенно с гнойничковыми образованиями.
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«Категорически не рекомендуются банные процедуры для лиц при любых инфекциях, в том числе с повышенной температурой тела», — подытожила врач.
Болезни
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