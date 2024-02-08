08 февраля 2024, 15:22
Терапевт Тимощенко рассказала, что ныряние в снег после бани опасно резким спазмом сосудов
Традиционное развлечение россиян после бани, ныряние в снег, может быть очень опасно для здоровья. Об этом рассказала News.ru терапевт Анастасия Тимощенко.
Она объяснила, что резкая смена температур при погружении в ледяную воду или снег происходит резкий спазм сосудов. Особенно опасен он для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, или после употребления спиртного.
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«Обливание или холодный душ после парилки рекомендованы только тем, кто постепенно привыкал к воздействию более низких температур», — сказала врач.
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