Здоровье 08 февраля 2024, 15:22 Терапевт Тимощенко рассказала, что ныряние в снег после бани опасно резким спазмом сосудов

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Традиционное развлечение россиян после бани, ныряние в снег, может быть очень опасно для здоровья. Об этом рассказала News.ru терапевт Анастасия Тимощенко.

Она объяснила, что резкая смена температур при погружении в ледяную воду или снег происходит резкий спазм сосудов. Особенно опасен он для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, или после употребления спиртного.

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«Обливание или холодный душ после парилки рекомендованы только тем, кто постепенно привыкал к воздействию более низких температур», — сказала врач.

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