11 мая 2023, 16:01
Терапевт Тимощенко посоветовала гипертоникам ограничивать употребление соли и жидкости
При резкой смене погодных условий у многих людей повышается артериальное давление. О том, как избежать гипертонических кризов, рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, во время температурных колебаний метеозависимым людям необходимо постоянно измерять давление. Гипертоникам врач посоветовала ограничить употребление жидкости и соли.
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Как сообщили «Народные новости», справиться с симптомами перепадов давления помогут кардиотренировки.
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