06 февраля 2023, 13:49
Терапевт Тимощенко объяснила, как побороть зависимость от назальных капель
Терапевт Тимощенко: чтобы избавиться от капель, можно переходить на солевые растворы
Для того, что избавиться от привычки использовать сосудосуживающие назальные капли, можно постепенно переходить на солевые растворы. Об этом изданию Life сообщила врач-терапевт Анастасия Тимощенко.
Медик объяснила, что сосудосуживающие капли при их длительном применении негативно сказываются на слизистой носа. Они даже могут привести к ее атрофическим изменениям.
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«Наиболее простым способом является временный отказ от сосудосуживающих капель в пользу солевых растворов при выраженной заложенности. Кроме того, можно временно прекратить прием сосудосуживающих капель», — добавила врач.
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Она посоветовала перетерпеть временный дискомфорт, чтобы снова задышать без использования лекарственных средств. Можно также обратиться к врачу-отоларингологу, который после осмотра назначит противовоспалительные препараты с противоотечным действием.
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