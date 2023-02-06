Здоровье 06 февраля 2023, 13:49 Терапевт Тимощенко объяснила, как побороть зависимость от назальных капель Терапевт Тимощенко: чтобы избавиться от капель, можно переходить на солевые растворы freepik

Читать 360tv в

Для того, что избавиться от привычки использовать сосудосуживающие назальные капли, можно постепенно переходить на солевые растворы. Об этом изданию Life сообщила врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

Медик объяснила, что сосудосуживающие капли при их длительном применении негативно сказываются на слизистой носа. Они даже могут привести к ее атрофическим изменениям.

Реклама

«Наиболее простым способом является временный отказ от сосудосуживающих капель в пользу солевых растворов при выраженной заложенности. Кроме того, можно временно прекратить прием сосудосуживающих капель», — добавила врач.

Реклама

Она посоветовала перетерпеть временный дискомфорт, чтобы снова задышать без использования лекарственных средств. Можно также обратиться к врачу-отоларингологу, который после осмотра назначит противовоспалительные препараты с противоотечным действием.