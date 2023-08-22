22 августа 2023, 17:48
Терапевт Тимощенко: нагрузку с позвоночника можно снять с помощью плавания и занятий йогой
Плавание, занятия йогой и сон на удобном матрасе помогут разгрузить позвоночник и снять с него напряжение. Об этом сообщила терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с News.ru.
По словам специалиста, йога в сочетании с дыхательными практиками позволит растянуть напряженные мышцы за счет статических нагрузок. Во время плавания разными стилями у человека укрепляется мышечный каркас.
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Кроме того, снять напряжение с позвоночника позволят упражнения «кошечка», «поза эмбриона» и положение лежа на спине с приподнятыми ногами.
Врачи
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