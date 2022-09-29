Терапевт Терентьева рекомендовала не принимать слишком много БАДов одновременно | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 15:42 Поделиться Telegram

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Viber Терапевт Терентьева рекомендовала не принимать слишком много БАДов одновременно

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Терапевт Екатерина Терентьева рассказала, что прием большого количества БАДов может быть не безопасен, если человек принимает вместе с ними какие-то лекарства. Об этом сообщила Lenta.ru.

«Некоторые БАДы могут повысить риск кровотечения или повлиять на реакцию человека на анестезию», — добавила врач.

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Она пояснила, что, например, витамин К понижает способность антикоагулянтов к разжижению крови, а зверобой ухудшает действие антидепрессантов и гормональных контрацептивов. Особенно не рекомендуется бессистемно принимать БАДы при беременности, так как в этом случае их безопасность для здоровья не изучена, заключила Терентьева.

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