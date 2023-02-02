02 февраля 2023, 17:59
Терапевт Татьяна Романенко объяснила, почему горят уши
Хотя бы раз в жизни каждый человек сталкивался с ощущением, когда кажется, что горят уши. И это может быть признаком заболевания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По ее словам, этот симптом может свидетельствовать о вегетативной дисфункции или высоком давлении. Также уши краснеют и горят при воспалительных процессах в организме или повышенной температуре.
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«Если есть воспаление во внутреннем ухе, то, помимо других симптомов в виде боли, пульсации, естественно, может быть и ощущение жара в ухе», — сказала Татьяна Романенко.
Нередко уши горят у женщин во время менопаузы. Еще одна причина — гипертиреоз, или повышенная функция щитовидной железы.
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