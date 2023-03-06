Здоровье 06 марта 2023, 16:33 Терапевт Татьяна Романенко назвала болезни, которые могут обостриться весной

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Весной традиционно обостряется ряд заболеваний, среди которых ОРВИ и аллергии. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, весной особенно страдают те, у кого есть хронические заболевания горла или носа. Также в период цветения обостряются аллергии. Кроме того, весной изменчивая температура бывает коварной: люди слишком рано снимают теплую одежду. Как следствие — переохлаждение.

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«Переохлаждение приводит к тому, что возрастает частота обращений с циститом, обостряются заболевания предстательной железы и женской половой сферы», — сказала Татьяна Романенко.

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Врач также напомнила, что весной обостряются и психологические проблемы. В том числе депрессии, тревожные расстройства и другие.

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