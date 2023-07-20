Здоровье 20 июля 2023, 12:40 Терапевт Тарасенко рассказал, что тараканы могут быть опасны частыми аллергическими реакциями

Читать 360tv в

Врач-терапевт Руслан Тарасенко в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что тараканы могут не только вызвать отвращение свои внешним видом, но и создавать угрозу для здоровья.

Там, где живут эти насекомые, люди могут постоянно испытывать аллергические реакции. В редких случаях тараканы могут вызывать серьезные заболевания, написали «Дни.ру».

Реклама

Медик объяснил, что эти насекомые сбрасывают верхние чешуйки и оставляют продукты жизнедеятельности, которые провоцируют астму и острые желудочно-кишечные заболевания.