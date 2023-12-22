22 декабря 2023, 14:54
Терапевт Стольная посоветовала готовиться к отдыху зимой, начиная с перелета
Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная в беседе с «Известиями» рассказала, что готовиться к отдыху зимой следует начинать еще с полета. В самолете важно употреблять питьевую воду, кожу смазывать увлажняющими кремами, а контактные линзы заменить на очки.
Чтобы не отекали ноги, следует надеть компрессионные гольфы. Они должны быть подобраны специалистом с учетом наличия сопутствующей патологии вен нижних конечностей.
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«Рекомендуется также и выполнение физических упражнений, например, медленный подъем на цыпочки, который можно выполнять даже сидя в кресле», — добавила Стольная.
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