Терапевт Старостина рассказала, что постоянная усталость может быть признаком анемии | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 23:54 Поделиться Telegram

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Viber Терапевт Старостина рассказала, что постоянная усталость может быть признаком анемии

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Постоянная хроническая усталость может быть признаком анемии (дефицита железа) и других дефицитов. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-терапевт Софья Старостина.

«Причинами такого состояния могут быть анемия, дефицит витамина D, болезни щитовидной железы, мигрень, болезни ЖКТ, сердечно-сосудистые заболевания и много чего еще, но зачастую причины постоянной усталости кроются в переоценке своих возможностей. А это значит, что людям требуется отдых, отпуск, полноценный сон и рациональное питание», — поделилась она.

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Обычный отдых при хроническом переутомлении не помогает, отметила GazetaSpb. Когда ресурсы мозга по восстановлению исчерпаны, необходим отдых по типу санаторного как минимум на две недели.

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