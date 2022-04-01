Терапевт Старостин назвал анализы, которые нужно сдавать регулярно

Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, следует ежегодно проходить диспансеризацию. Врач-терапевт Иван Старостин в разговоре с Общественной службой новостей назвал анализы, которые лучше сдавать время от времени даже без тревожных симптомов.

К таким анализам относятся уровень глюкозы и холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛНП), а также общий анализ мочи. Также важно проверять состояние лимфатических узлов и сердечно-сосудистой системы. Необходимо делать электрокардиографию, рентгенография органов грудной клетки и проходить осмотр у врача-терапевта. Женщинам обязательно нужно проходить осмотр акушера-гинеколога и сдать мазок с шейки матки.

«В возрасте от 40 лет и старше необходимо проходить диспансеризацию ежегодно. Нужно обязательно сдать общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на скрытую кровь или, как альтернатива — колоноскопию один раз в пять лет», — сказал врач.