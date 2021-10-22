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    22 октября 2021, 01:30

    Терапевт: слишком частая вакцинация приведет к иммунному параличу

    Терапевт Кондрахин отметил, что частая ревакцинация может быть чревата «иммунным параличом»

    Арина Бобкова

    Из-за слишком частой ревакцинации может возникнуть иммунный паралич — отсутствие реакции организма на возбудитель. Таким мнением поделился врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Об этом сообщила «Лента.ру».

    Терапевт: слишком частая вакцинация приведет к иммунному параличу

    Эксперт подчеркнул, что прививаться повторно стоит не менее, чем через год после предыдущей прививки.

    При этом президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев отметил, что если слишком часто делать прививку от COVID-19, может возникнуть «иммунологический паралич». Поэтому повторять процедуру стоит один раз в полгода.