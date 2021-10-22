Терапевт: слишком частая вакцинация приведет к иммунному параличу

Из-за слишком частой ревакцинации может возникнуть иммунный паралич — отсутствие реакции организма на возбудитель. Таким мнением поделился врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Об этом сообщила «Лента.ру».

Эксперт подчеркнул, что прививаться повторно стоит не менее, чем через год после предыдущей прививки.

При этом президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев отметил, что если слишком часто делать прививку от COVID-19, может возникнуть «иммунологический паралич». Поэтому повторять процедуру стоит один раз в полгода.