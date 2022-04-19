Терапевт Симонова назвала частые ошибки при измерении артериального давления

Врач-терапевт Ольга Симонова заявила, что многие пациенты, использующие тонометр, допускают ошибки при измерении артериального давления. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Например, по словам специалиста, нельзя измерять давление после физических упражнений или домашней уборки, поскольку в таких случаях аппарат выдаст неверный результат.

В поликлиниках врачи используют профессиональные устройства, однако в домашних условиях они могут быть неудобны для применения.

«Для домашних условий подойдет тонометр-автомат, который еще называют аппаратом одной кнопки. Запомните простое правило: перед началом процесса вы должны быть абсолютно спокойны. Это означает, что не стоит измерять давление после домашней уборки, пробежки, зарядки или стрессовой ситуации, как это многие практикуют», — сообщила медик.

Для того, чтобы получить правильные данные, важно успокоиться, взять манжетку, соединенную с аппаратом и укрепить ее на своей руке. После этого нужно нажать кнопку на аппарате. Компрессор начнет нагнетать воздух в манжетку и в какой-то момент остановится. Затем воздух начнет медленно выходить из манжетки. Когда манжетка полностью освободится от него, вы увидите результат измерения на табло, заключила терапевт.