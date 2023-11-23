23 ноября 2023, 15:57
Терапевт Шалина посоветовала есть яйца не чаще двух раз в неделю
Есть яйца без вреда для здоровья можно не чаще двух раз в неделю. Об этом рассказала Utro.ru терапевт Татьяна Шалина.
Она отметила, что за раз человек, не имеющий проблем со здоровьем, может съедать не больше трех яиц. В противном случае возрастает риск развития панкреатита и повышения уровня холестерина в крови. Однако, добавила врач, совсем исключать яйца нельзя, потому что они богаты белком.
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«В рационе должно быть и мясо, и рыба, и овощи, молочные продукты, фрукты и злаки», — отметила Шалина.
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