Здоровье 07 февраля 2024, 19:05 Терапевт Шахова объяснила, что болезни обостряются весной из-за сниженного иммунитета

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Весной одни начинают болеть, у других обостряются хронические заболевания. О причинах этого Pravda.Ru заявила терапевт Галина Шахова.

По ее словам, зима — это серьезное испытание для иммунитета, который нередко бывает ослаблен к началу весны. Поэтому в феврале нужно уделить больше времени защите своего организма. Врач посоветовала наладить питание, добавить в рацион больше витаминов, добавить физическую активность. А также почаще проветривать помещение.

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«Для гриппа и простуды рекомендуется избегать контакта с больными людьми и держать полную гигиеничность, включая использование одноразовых салфеток при чихании или кашле», — отметила Галина Шахова.

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