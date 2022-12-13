Здоровье 13 декабря 2022, 14:37 Терапевт Шабанова рассказала, чего не стоит делать пожилым людям во время простуды Терапевт Шабанова посоветовала пожилым людям не употреблять много жидкости при болезни

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Во время заболевания жидкость помогает как можно скорее вылечиться. Однако пожилым людям лучше воздержаться от чрезмерного употребления воды. Такой информацией поделилась терапевт и гастроэнтеролог Анна Шабанова. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснила, что обилие воды повышает объем циркулирующей крови. Из-за этого значительно возрастает нагрузка на сердце. Меньше стоит пить и людям с гипертонической болезнью. Кроме того, во время болезни лучше воздержаться от употребления соков. Их стоит заменить на морсы.

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«Сок — это все-таки концентрированная жидкость, которая содержит большое количество сахара. Он снижает лейкоциты, необходимы организму для борьбы с вирусом», — рассказала Шабанова.

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