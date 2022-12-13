13 декабря 2022, 14:37
Терапевт Шабанова рассказала, чего не стоит делать пожилым людям во время простуды
Терапевт Шабанова посоветовала пожилым людям не употреблять много жидкости при болезни
Во время заболевания жидкость помогает как можно скорее вылечиться. Однако пожилым людям лучше воздержаться от чрезмерного употребления воды. Такой информацией поделилась терапевт и гастроэнтеролог Анна Шабанова. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Специалист пояснила, что обилие воды повышает объем циркулирующей крови. Из-за этого значительно возрастает нагрузка на сердце. Меньше стоит пить и людям с гипертонической болезнью. Кроме того, во время болезни лучше воздержаться от употребления соков. Их стоит заменить на морсы.
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«Сок — это все-таки концентрированная жидкость, которая содержит большое количество сахара. Он снижает лейкоциты, необходимы организму для борьбы с вирусом», — рассказала Шабанова.
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