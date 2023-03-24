Здоровье 24 марта 2023, 15:13 Терапевт Савельева посоветовала снижать высокую температуру с помощью аспирина или парацетамола

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Лучше всего высокая температура сбивается аспирином или парацетамолом. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший терапевт клиники академика Ройтберга Олеся Савельева.

Врачи рекомендуют принимать жаропонижающие препараты при температуре 38-38,5 градуса.

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«Для снижения температуры обычно используют аспирин или парацетамол. Если эти препараты не помогают, то врач назначает прием ибупрофенов», — процитировала «Общесвенная служба новостей» медика.

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Что же касается народных средств, Савельева упомянула отвары из ромашки, малины, черной смородины и варенье. Мокрое полотенце также поможет охладить тело, добавила терапевт.