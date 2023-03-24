24 марта 2023, 15:13
Терапевт Савельева посоветовала снижать высокую температуру с помощью аспирина или парацетамола
Лучше всего высокая температура сбивается аспирином или парацетамолом. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший терапевт клиники академика Ройтберга Олеся Савельева.
Врачи рекомендуют принимать жаропонижающие препараты при температуре 38-38,5 градуса.
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«Для снижения температуры обычно используют аспирин или парацетамол. Если эти препараты не помогают, то врач назначает прием ибупрофенов», — процитировала «Общесвенная служба новостей» медика.
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Что же касается народных средств, Савельева упомянула отвары из ромашки, малины, черной смородины и варенье. Мокрое полотенце также поможет охладить тело, добавила терапевт.
Врачи
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