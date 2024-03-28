28 марта 2024, 11:49
Терапевт Сапего рассказал, что ксантелазмы на глазах могут появляться из-за нарушения липидного обмена
Врач-терапевт Георгий Сапего в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что небольшие желтоватые бугорки на веках, называемые ксантелазмами, могут появляться из-за нарушения липидного обмена.
«Если в крови много холестерина, то он может откладываться под кожей вокруг сухожилий, костных выступов, нервов или на веках», — пояснил медик.
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При этом Сапего отметил, что жировые бляшки на веках и сухожилиях не всегда говорят о повышенном уровне холестерина. Ксантомы могут появиться по непонятной причине, и каких-то способов лечения их домашних условиях не существует.
Врачи
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