Здоровье 28 марта 2024, 11:49 Терапевт Сапего рассказал, что ксантелазмы на глазах могут появляться из-за нарушения липидного обмена

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Врач-терапевт Георгий Сапего в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что небольшие желтоватые бугорки на веках, называемые ксантелазмами, могут появляться из-за нарушения липидного обмена.

«Если в крови много холестерина, то он может откладываться под кожей вокруг сухожилий, костных выступов, нервов или на веках», — пояснил медик.

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При этом Сапего отметил, что жировые бляшки на веках и сухожилиях не всегда говорят о повышенном уровне холестерина. Ксантомы могут появиться по непонятной причине, и каких-то способов лечения их домашних условиях не существует.