Терапевт Сапего объяснил, почему вредно спать со светом

Спасть с включенным светом вредно, с годами это может привести к развитию различных болезней. Причем речь идет даже о небольшом источнике света, рассказал в эфире радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.

«Освещенность, вне всякого сомнения, влияет на качество сна. Лишний свет, то есть своеобразное световое загрязнение, снижает качество сна. Эффект примерно тот же, что бывает при смене часовых поясов или работе в ночную смену. Если регулярно и долго нарушать естественный процесс чередования бодрствования и сна, то это приводит к небольшому, но вполне заметному увеличению риска заболеваний сердца и сосудов, поддерживает воспаление и даже может спровоцировать развитие сахарного диабета и рака», — предупредил врач.

По его словам, включенный свет оказывает даже в пределах одной ночи. Например, если перед сном посидеть перед ярким источником света, засыпать будет сложнее, а проснется человек, скорее, всего, позже. Для развития болезней нужно спать с включенным светом в течение многих лет.

Терапевт отметил, что пожилым людям все же нужно оставлять небольшой источник света на ночь, чтобы не травмироваться в темноте, если ночью нужно будет встать.