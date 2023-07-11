11 июля 2023, 12:55
Терапевт Сайфуидинова: слишком интенсивный загар может стать причиной заболеваний в отпуске
Врач-терапевт Юлия Сайфуидинова в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что наиболее распространенными причинами заболеваний в отпуске являются резкая смена климата и слишком интенсивный загар.
Во время акклиматизации человек может испытывать головные боли, тошноту, повышение температуры.
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Врач порекомендовала в первые дни отпуска пить больше воды, не переедать, отказаться от жирной и острой пищи. Любителям загара она напомнила о необходимости использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты.
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