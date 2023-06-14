14 июня 2023, 21:21
Терапевт Ромасов рассказал об опасности воды из родников
Терапевт Ромасов заявил, что употребление воды из родников может вызвать болезни
Вопреки распространенному мнению, вода из родников может быть опасной для здоровья. Такой информацией поделился врач-терапевт Иван Ромасов. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам специалиста, безопасными могут быть лишь те родники, которые прошли проверку министерства экологии России и Роспотребнадзора. В противном случае вода из родников может быть опасной для здоровья, написал сайт kp.ru.
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«Родники относятся к поверхностным водам. Это вода неглубокого залегания, куда попадает все, что находится на поверхности земли», — рассказал Ромасов.
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