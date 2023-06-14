Здоровье 14 июня 2023, 21:21 Терапевт Ромасов рассказал об опасности воды из родников Терапевт Ромасов заявил, что употребление воды из родников может вызвать болезни

Читать 360tv в

Вопреки распространенному мнению, вода из родников может быть опасной для здоровья. Такой информацией поделился врач-терапевт Иван Ромасов. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам специалиста, безопасными могут быть лишь те родники, которые прошли проверку министерства экологии России и Роспотребнадзора. В противном случае вода из родников может быть опасной для здоровья, написал сайт kp.ru.

Реклама

«Родники относятся к поверхностным водам. Это вода неглубокого залегания, куда попадает все, что находится на поверхности земли», — рассказал Ромасов.