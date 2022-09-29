Терапевт Ромасов посоветовал отказаться от алкоголя во время простуды | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 15:38 Поделиться Telegram

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Viber Терапевт Ромасов посоветовал отказаться от алкоголя во время простуды

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Некоторые люди привыкли лечить ОРВИ алкоголем согласно народным рекомендациям. Однако, по словам врача-терапевта Ивана Ромасова, такой метод может лишь навредить здоровью. Об этом сообщили «Известия».

По словам медика, многие способы лечения простуды не имеют научного обоснования. Кроме того, они имеют слабый физиотерапевтический эффект, передали Nation News.

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«Алкоголь сразу можно отнести в разряд запрещенных средств, так как использование его во время простуды может усилить интоксикацию и привести к плохим последствиям», — рассказал врач.

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