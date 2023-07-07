Здоровье 07 июля 2023, 13:43 Терапевт Романенко заявила, что малоподвижный образ жизни может спровоцировать проблемы с сердцем и сосудами

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Терапевт, главный врач сети клиник «Твой доктор» Татьяна Романенко в разговоре с журналистами «ФедералПресс» рассказала, чем опасен малоподвижный образ жизни, и с какими проблемами в будущем может столкнуться современная молодежь.

По словам медика, отсутствие движения опасно тем, что могут пострадать сердце и сосуды. Кроме того, лишний вес, который появляется из-за сидячего образа жизни, в будущем может спровоцировать сахарный диабет.

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У малоподвижного человека возрастает риск возникновения инфарктов и инсультов, добавила Романенко. Она порекомендовала модифицировать образ жизни, чтобы как можно дольше оставаться молодым и здоровым.