Терапевт Романенко заявил, что недолеченный насморк может перерасти в синусит | 360°

Здоровье 30 сентября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

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Viber Терапевт Романенко заявил, что недолеченный насморк может перерасти в синусит

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Насморк является вполне безобидным заболеванием. Однако если его лечению не уделять должного внимания, он может перерасти в опасное осложнение. Таким мнением поделился врач-терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист предупредил, что заболевание способно перерасти в синусит и гайморит. Кроме того, написала «Политика Сегодня», насморк может вызвать воспаление пазух лобной кости и воспаление уха в случае, если его не лечить. При чем чаще всего подобные заболевания поражают детей.

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«Возникает сначала просто воспаление слуховой трубы, а при неблагоприятном стечении обстоятельств это может привести к развитию среднего отита, может воспалиться и внутреннее ухо», — пояснила Татьяна Романенко.

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