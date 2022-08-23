Терапевт Романенко рекомендовала не использовать мокрые маски во время смога

Терапевт Татьяна Романенко дала рекомендации по защите от смога. Мокрые маски к таковым не относятся, сообщил NEWS.ru.

По данным сайта kp.ru, смоченная медицинская маска не только не защитит от запаха гари, но и может усугубить эффект от вдыхания продуктов горения у людей с болезнями легких.

«Правила достаточно простые — надо уменьшить экспозицию вдыхаемого воздуха. То есть мы не гуляем там, где воздух наиболее загрязнен, и не проветриваем помещения», — пояснила Романенко.

Чтобы очистить воздух в помещениях, нужно использовать кондиционеры, увлажнители и очистители воздуха, а также ионизаторы. Не следует забывать про влажную уборку, уточнила врач.