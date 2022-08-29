Терапевт Романенко рассказала о привычках, которые крайне негативно сказываются на почках

Некоторые привычки способны крайне негативно сказаться на состоянии здоровья почек. Таким мнением поделилась врач-терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщила «Москва 24».

Медик пояснила, что в первую очередь необходимо вовремя лечить определенные болезни, среди которых ангина. В противном случае заболевания могут быть чреваты осложнениями на почках. Кроме того, важно своевременно заниматься проблемами с зубами, передали Nation News.

«Невылеченные зубы — это разнос инфекции. Это также может привести к осложнениям как на сердце, так и на почки», — рассказала Романенко.