07 апреля 2023, 23:42
Терапевт Романенко рассказала, о какой опасной болезни свидетельствует прерывистый сон
Терапевт Романенко заявил, что прерывистый сон говорит об опухоли мозга
Прерывистый сон может являться симптомом опухоли мозга. Такой информацией поделилась врач-терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщило издание «Москва 24».
Специалист пояснила, что нарушения сна могут возникать из-за тяжелых органических заболеваний головного мозга. Также проблемы со сном могут говорить об инфекционных заболеваниях, нарушениях мозгового кровообращения и повышенном давлении, сообщило издание «Общественная служба новостей».
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