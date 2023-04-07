Здоровье 07 апреля 2023, 23:42 Терапевт Романенко рассказала, о какой опасной болезни свидетельствует прерывистый сон Терапевт Романенко заявил, что прерывистый сон говорит об опухоли мозга

Читать 360tv в

Прерывистый сон может являться симптомом опухоли мозга. Такой информацией поделилась врач-терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщило издание «Москва 24».

Специалист пояснила, что нарушения сна могут возникать из-за тяжелых органических заболеваний головного мозга. Также проблемы со сном могут говорить об инфекционных заболеваниях, нарушениях мозгового кровообращения и повышенном давлении, сообщило издание «Общественная служба новостей».