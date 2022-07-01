Терапевт Романенко рассказала, кому нельзя есть фруктовый лед

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, кому не стоит есть фруктовый лед, а также почему это лакомство не такое безобидное, как кажется на первый взгляд. Об этом написало издание BLITZ.Center.

По словам специалиста, не рекомендуется употреблять в пищу этот десерт тем людям, у которых имеются проблемы с лишним весом, а также есть сахарный диабет.

«Отличной альтернативой молочному мороженому являются фруктовый лед. Однако это лакомство не так уж безобидно, как кажется на первый взгляд. Несмотря на название, с фруктами этот десерт имеет мало общего», — процитировал «ФедералПресс» слова медика.

В составе этого продукта содержится вода, сахар и химические компоненты, то есть красители, подсластители, усилители вкуса и ароматизаторы. Не рекомендуется есть фруктовый лед также тем людям, у которых имеется индивидуальная непереносимость ингредиентов.

«Стоит смотреть на состав: чем больше Е, тем больше опасность развития аллергических реакций. Также нежелательно при простуде и заболеваниях верхних дыхательных путей», — резюмировала терапевт.