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    01 июля 2022, 12:33

    Терапевт Романенко рассказала, кому нельзя есть фруктовый лед

    Оксана Лавнюженко

    Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, кому не стоит есть фруктовый лед, а также почему это лакомство не такое безобидное, как кажется на первый взгляд. Об этом написало издание BLITZ.Center.

    Терапевт Романенко рассказала, кому нельзя есть фруктовый лед

    По словам специалиста, не рекомендуется употреблять в пищу этот десерт тем людям, у которых имеются проблемы с лишним весом, а также есть сахарный диабет.

    «Отличной альтернативой молочному мороженому являются фруктовый лед. Однако это лакомство не так уж безобидно, как кажется на первый взгляд. Несмотря на название, с фруктами этот десерт имеет мало общего», — процитировал «ФедералПресс» слова медика.

    В составе этого продукта содержится вода, сахар и химические компоненты, то есть красители, подсластители, усилители вкуса и ароматизаторы. Не рекомендуется есть фруктовый лед также тем людям, у которых имеется индивидуальная непереносимость ингредиентов.

    «Стоит смотреть на состав: чем больше Е, тем больше опасность развития аллергических реакций. Также нежелательно при простуде и заболеваниях верхних дыхательных путей», — резюмировала терапевт.