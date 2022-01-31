Терапевт Романенко рассказала, каких витаминов не хватает зимой жителям разных регионов

Зимой на прилавках магазинов сокращается выбор овощей и фруктов, а те, что есть, содержат меньше витаминов, чем летом. Как поддержать свой организм в холодное время года, «ФедералПресс» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Когда мы говорим о весеннем гиповитаминозе, то мы говорим о снижении количества витамина C в продуктах, потому что он быстро разрушается», — отметила врач.

В «зимних» овощах и фруктов остается лишь 20-30% витаминов от обычного количества. Поэтому в холода стоит принимать также специальные добавки.

При этом стоит учитывать, что в зависимости от питания и региона проживания могут понадобиться разные витамины. Например, как ни странно, жители южных регионов часто получают меньше витамина D, поскольку привыкли прятаться от солнца. А жители Дальнего Востока, наоборот, получают его в достатке, поскольку часто употребляют в пищу рыбу и морепродукты, которые являются источником этих витаминов.