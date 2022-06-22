Терапевт Романенко рассказала, какие болезни вызывают лень

Лень может являться признаком различных заболеваний. Таким мнением поделился врач-терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщило URA.ru.

«Лень — это нежелание что-то делать. Естественно, когда такое происходит, мы пытаемся исключить какие-то уважительные причины, соматические проблемы, например, гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы, — прим. ред.). При данном заболевании у человека развивается апатия, лень и общая слабость. Также причиной лени могут стать хронические болезни», — пояснил специалист.

Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина также подчеркнула, что лень является признаком депрессивного состояния. Это проявляется в плохом настроении с самого утра, нежелании просыпаться, а также отсутствии физических сил.

Врач пояснила, что самой по себе лени как явления не бывает. Она является следствием отсутствия должной мотивации.