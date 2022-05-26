Терапевт Романенко рассказала, как снять головную боль при давлении

Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, как нормализовать свое состояние, в том числе снизить головную боль, из-за перепадов артериального давления. Об этом она сообщила в эфире радиостанции Sputnik.

При снижении артериального давления человек может ощущать слабость. В такой ситуации может помочь кофе или напитки, содержащие кофеин.

«Если у вас болит голова, то в первую очередь надо измерить артериальное давление. Если окажется, что оно низкое, то помочь могут напитки, которые содержат кофеин. То есть стоит выпить свежезаваренный чай или кофе. Иногда достаточно этих мер, чтобы улучшить состояние и купировать головную боль», — сообщила Романенко.

При повышении давления самостоятельно его сбивать можно лишь в редких случаях. Если голова болит часто, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

«Если у нас головная боль возникла при повышении давления, то наша задача — стабилизировать артериальное давление (с помощью лекарств, — ред.). Если оно понизится, то и головная боль пройдет. Важно также не допускать в будущем подъема давления. Часто возникающая головная боль может сигнализировать о болезни — о гипертонии», — заключила терапевт.