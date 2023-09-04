Здоровье 04 сентября 2023, 17:43 Терапевт Романенко рассказала, что ванна противопоказана при простуде и повышенном давлении

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При ряде заболеваний людям нежелательно принимать ванну. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, не стоит лежать в ванне просуженным людям, а также тем, у кого обостряются кожные заболевания или есть проблемы с давлением. Также не стоит рисковать, если болит голова или есть какие-то необъяснимые ощущения.

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Кроме того, лучше ограничиться душем после недавно перенесенного инфаркта или при нарушении сердечного ритма.

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