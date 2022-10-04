Терапевт Романенко рассказала, что валерьянка имеет негативные последствия для здоровья | 360°

Здоровье 04 октября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

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Viber Терапевт Романенко рассказала, что валерьянка имеет негативные последствия для здоровья

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Терапевт Татьяна Романенко призвала с осторожностью употреблять валерьянку, так как она способна навредить организму. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

По данным РИА ФАН, этот препарат может вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, его седативный эффект влияет на понижение давления.

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«Любое обострение желудочно-кишечного заболевания, то есть колит, гастрит, всегда может быть относительным противопоказанием для применения валерианы», — добавила Романенко.

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Она пояснила, что валерьянка также ухудшает пищеварение.

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