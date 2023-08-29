Терапевт Романенко рассказала, что в отпуске люди чаще всего подхватывают вирусные инфекции | 360°

Здоровье 29 августа 2023, 12:15 Терапевт Романенко рассказала, что в отпуске люди чаще всего подхватывают вирусные инфекции

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Чаще всего на отдыхе люди подхватывают вирусные инфекции и возвращаются с проблемами с дыхательной системой и кишечником. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, люди заболевают, потому что слишком расслабляются в отпуске и забывают о мерах предосторожности. Также нередко отдыхающие возвращаются из отпуска с кожными заболеваниями и грибками. Наконец, в тройке лидеров по отпускным болезням те, что передаются половым путем.

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