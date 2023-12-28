Здоровье 28 декабря 2023, 11:40 Терапевт Романенко рассказала, что в новогодней аптечке должны лежать препараты на основе парацетамола

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В новогоднюю аптечку следует положить препараты на основе парацетамола и ибупрофена, те, которые помогут безопасно снизить температуру. Об этом RT сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Людям, которые страдают хроническими заболеваниями, следует позаботиться о покупке лекарств для каждодневного приема, поскольку в Новый год аптеки могут быть закрыты.

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Романенко также призвала включить в аптечку препараты для облегчения проблем с ЖКТ.