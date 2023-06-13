Здоровье 13 июня 2023, 19:20 Терапевт Романенко рассказала, что носовое кровотечение может возникнуть из-за высокого давления

Читать 360tv в

У носового кровотечения есть три основные причины. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, чаще всего этот симптом вызывает высокое давление. Кроме того, нередко кровь идет, если слизистая недостаточно увлажнена. Наконец, патологические нарушения свертываемости крови также является одной из причин.

Реклама

«Любое кровотечение может возникнуть, если повысилось артериальное давление. Какой-то сосуд не выдерживает и лопается. Хорошо, если случилось именно носовое кровотечение, а не мозговое, то есть не инсульт», — подчеркнула врач.

Авторы: